Доллар США в апреле 2024 года может достигнуть 95 рублей, — аналитик Ирэн ОрлонскаяДо апреля 2024 года в России будет действовать указ президента Владимира Путина о «Необходимости проведения обмена валютных средств экспортерами на валютной бирже».