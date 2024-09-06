Разгладим морщины на шее: белковая пропитка шеи

Так называемые «кольца Венеры» на шее — предмет расстройств каждой женщины. Ведь именно на шее кожа самая нежная и тонкая, а к тому же в этой зоне нет подкожного жира — все это приводит к быстрому появлению морщин.
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