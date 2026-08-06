«Огромная цифра»: В правительстве сообщили о падении товарооборота России и Армении

Цифры, которые обжигают: торговля России и Армении рушится на глазах. Если в 2024 году товарооборот достигал рекордных 12 миллиардов долларов, то сейчас, по словам вице-премьера Алексея Оверчука, мы наблюдаем «драматическое падение».