Трансформеры от Activision были замечены в Xbox и Steam: по всей видимости скоро игры в...

Трансформеры от Activision были замечены в Xbox и Steam: по всей видимости скоро игры вернутся в продажуСегодня пользователи обнаружили, что ряд игр по Трансформерам от Activision были замечены в Xbox Store и Steam в некоторых странах.
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