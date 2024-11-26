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До конца года в Подмосковье введут 58 социальных объектов – 35 новых и 23 после капремонта

До конца года в Подмосковье введут 58 социальных объектов – 35 новых и 23 после капремонта

Кроме того, досрочно завершат строительство еще 4, которые должны были сдать в 2025-м. На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов обсудили эту работу.

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