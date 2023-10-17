Маск восклицательным знаком отреагировал на пост в соцсети X о помощи Украине

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на обсуждение в соцсети X заявления министра финансов США Джанет Йеллен о том, что Вашингтон может одновременно оказывать помощь участникам двух вооруженных конфликтов, подразумевая поддержку Израиля и Украины.