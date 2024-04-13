Огнеборцы МЧС России в Волгограде отточили навыки ликвидации пожара в торговом центре

В учении были задействованы 100 человек личного состава и 25 единиц техники. По легенде, из-за замыкания электропроводки в одном из кинозалов на втором этаже торгово-развлекательного комплекса произошло условное возгорание.
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