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Закон, порядок, государство

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Огнеборцы МЧС России в Волгограде отточили навыки ликвидации пожара в торговом центре

Огнеборцы МЧС России в Волгограде отточили навыки ликвидации пожара в торговом центре

В учении были задействованы 100 человек личного состава и 25 единиц техники. По легенде, из-за замыкания электропроводки в одном из кинозалов на втором этаже торгово-развлекательного комплекса произошло условное возгорание.

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