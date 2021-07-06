Главные новости дня

14 713 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Это их выбор, но Приднестровья им не видать! История рассудит!Москва потеряла М...
  • vladimir bedarev
    Закулисы Украины мне неизвестны.Что стоит за отст...
  • Коська
    НЕ-НЕ!!! Вы уж будьте точны - НЕ МОЖЕТ ПОВТОРИТЬ, А ТОЧНО ПОВТОРИТ!!!Молдавия может по...

Почему Вашингтон спасовал перед выходкой Лондона у берегов Крыма

Почему Вашингтон спасовал перед выходкой Лондона у берегов Крыма

Глядя на последние эпические события, связанные с беспримерным проходом британского эсминца через наши территориальные воды, поражает не наглость англичан, к ней, как раз, мы привыкли, а пассивная и невнятная позиция Вашингтона по этому поводу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх