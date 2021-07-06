Почему Вашингтон спасовал перед выходкой Лондона у берегов Крыма

Глядя на последние эпические события, связанные с беспримерным проходом британского эсминца через наши территориальные воды, поражает не наглость англичан, к ней, как раз, мы привыкли, а пассивная и невнятная позиция Вашингтона по этому поводу.
Глядя на последние эпические события, связанные с беспримерным проходом британского эсминца через наши территориальные воды, поражает не наглость англичан, к ней, как раз, мы привыкли, а пассивная и невнятная позиция Вашингтона по этому поводу.
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