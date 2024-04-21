Собянин: Более миллиона москвичей приняли участие в городском субботнике

Во втором общегородском субботнике, прошедшем 20 апреля, приняли участие свыше миллиона горожан. Добровольцы помогали специалистам городских служб очищать газоны, высаживать новые деревья и кустарники, разбивать цветники.
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