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Собянин: Более миллиона москвичей приняли участие в городском субботнике

Собянин: Более миллиона москвичей приняли участие в городском субботнике

Во втором общегородском субботнике, прошедшем 20 апреля, приняли участие свыше миллиона горожан. Добровольцы помогали специалистам городских служб очищать газоны, высаживать новые деревья и кустарники, разбивать цветники.

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