Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Танкисты ЗВО разнесли замаскированные позиции боевиков на Купянском направлении

Танкисты ЗВО разнесли замаскированные позиции боевиков на Купянском направлении

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 Западного военного округа на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении Российские танкисты разнесли позиции боевиков на Купянском направлении огнем из танков Т-72Б3.

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