Кузбассовец оскорблял свою мать и выложил видео в соцсеть

В ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 17 июля сообщили, что из СМИ правоохранителям стало известно, что в Ленинске-Кузнецком местный житель оскорблял свою пожилую мать на камеру, а потом выложил видео в сеть.
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