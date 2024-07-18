Кузбассовец оскорблял свою мать и выложил видео в соцсеть

В ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 17 июля сообщили, что из СМИ правоохранителям стало известно, что в Ленинске-Кузнецком местный житель оскорблял свою пожилую мать на камеру, а потом выложил видео в сеть.