«Горняцкий район, Холодная Балка. У меня просто нет слов, что этой водой можно делать !? За что мы платим??? Порывы не ремонтируют, с крана течёт вода чёрная!!! Это что за беспредел???»Video: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.