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Газета.ру

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На востоке Москвы два человека пострадали в аварии с Volkswagen

На востоке Москвы два человека пострадали в аварии с Volkswagen

В Москве иномарка вылетела на тротуар и попала в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

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