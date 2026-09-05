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«Это страна на разрыв!». Азаров заявил, что Украина давно находится в состоянии дефолта и не сможет вернуть долги

«Это страна на разрыв!». Азаров заявил, что Украина давно находится в состоянии дефолта и не сможет вернуть долги

Украина уже довольно давно находится в состоянии перманентного дефолта, который кредиторы просто откладывают для того, чтобы действующие там власти продолжали воевать с Россией.

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