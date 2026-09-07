В России открытие новых продуктовых магазинов замедлилось вдвое

Сети все чаще делают ставку не на количество точек, а на рост среднего чека и развитие онлайн-продаж За последний год количество новых торговых объектов от ведущих ретейлеров сократилось вдвое, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование Infoline.