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В России открытие новых продуктовых магазинов замедлилось вдвое

В России открытие новых продуктовых магазинов замедлилось вдвое

Сети все чаще делают ставку не на количество точек, а на рост среднего чека и развитие онлайн-продаж За последний год количество новых торговых объектов от ведущих ретейлеров сократилось вдвое, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование Infoline.

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