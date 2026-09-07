В России открытие новых продуктовых магазинов замедлилось вдвое

Сети все чаще делают ставку не на количество точек, а на рост среднего чека и развитие онлайн-продаж За последний год количество новых торговых объектов от ведущих ретейлеров сократилось вдвое, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование Infoline.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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