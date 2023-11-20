Почему Украина стала для Запада тонущим кораблем

В США и Европе начали отказываться от обещанной Украине военной помощи @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press Tекст: Андрей Резчиков Несколько европейских стран, в том числе Германия, отказались выделить Украине 20 млрд евро запланированной помощи.
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