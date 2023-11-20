БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • salnikovoleg salnikov
    Это тебе башку лечить надо. Видно не травили тебя чурки тухлым мясом и аджиками из гнилых помидор.Мигранты в приори...
  • vodyanoy40mailru Гоголев
    Гнать всех носатых из России!Пашинян – самый х...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    расстрелять тварей и сжечь барПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...

Почему Украина стала для Запада тонущим кораблем

Почему Украина стала для Запада тонущим кораблем

В США и Европе начали отказываться от обещанной Украине военной помощи @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press Tекст: Андрей Резчиков Несколько европейских стран, в том числе Германия, отказались выделить Украине 20 млрд евро запланированной помощи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх