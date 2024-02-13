Медведев о реакции западных лидеров на интервью Путина: лекарство попало в цель

РИАМО - 13 фев. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что, судя по реакции западных лидеров на интервью президента России Владмира Путина журналисту Такеру Карлсону, «произошло точное попадание лекарства в цель».
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