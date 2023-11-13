Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 000 подписчиков

ЦБ хотят реформировать, Набиуллиной сказали прямо: Пора в отставку

ЦБ хотят реформировать, Набиуллиной сказали прямо: Пора в отставку

ЦБ хотят реформировать. Эльвире Набиуллиной сказали прямо в лицо о том, что ей пора в отставку. Как следует поступить с Центробанком и его председателем, чтобы решить ключевые проблемы отечественной экономики, в прямом эфире объяснил Сергей Миронов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх