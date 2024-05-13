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Квартира, дом, дача

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"Зачем ты купил самый дешевый некрасивый кирпич?" — смеялись соседи! Когда я начал строить дом, все поразились

"Зачем ты купил самый дешевый некрасивый кирпич?" — смеялись соседи! Когда я начал строить дом, все поразились

Эх, остались еще у нас в стране старые советские кирпичные заводы, стоящие с 60-х и 70-х годов, печи которых пропекают глину целиком и полностью до самой сердцевины! И работают на этих заводах люди еще старой закалки.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;В 2017 году такой полнотелый кирпич марки М125 стоил 9,5 рублей за штуку, сейчас этот кирпич стоит...........&quot; .............. хрен найдешь и по 60р. Дураки все в каркасно-монолитных человейниках, а продвинутые дураки в дизайнерских пентхаусах в &quot;супер престижных районах&quot; из которых через 2-3 года из-за пробок на авто не вылезешь а на чем ни будь другом гордость не позволит..............
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