"Зачем ты купил самый дешевый некрасивый кирпич?" — смеялись соседи! Когда я начал строить дом, все поразились

Дмитрий Гурин

"В 2017 году такой полнотелый кирпич марки М125 стоил 9,5 рублей за штуку, сейчас этот кирпич стоит..........." .............. хрен найдешь и по 60р. Дураки все в каркасно-монолитных человейниках, а продвинутые дураки в дизайнерских пентхаусах в "супер престижных районах" из которых через 2-3 года из-за пробок на авто не вылезешь а на чем ни будь другом гордость не позволит..............