"Зачем ты купил самый дешевый некрасивый кирпич?" — смеялись соседи! Когда я начал строить дом, все поразились

Эх, остались еще у нас в стране старые советские кирпичные заводы, стоящие с 60-х и 70-х годов, печи которых пропекают глину целиком и полностью до самой сердцевины! И работают на этих заводах люди еще старой закалки.
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