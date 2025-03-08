Если Украина не хочет урегулировать конфликт, мы уходим оттуда

АНГЕЛ АНГЕЛ

Много разговоров о переговорах, прекращения огня и прочей чуши, но власти хохлостана ни чего не решают. Последнее слово будет за бандеровцами, УПА, нациками и т.д. Если их не выдавить в Европу, чтобы они там себе место под солнцем и блага забрали у тех, кто их на это содвинул, они устроят террор как внутри, так и во всем мире и особенно своим покровителям, которые их сдали...