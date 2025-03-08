Трамп о переговорах:1. Путин не хотел начинать конфликт на Украине.Я говорил об этом с Владимиром. Я долго говорил с ним об этом.
Если Украина не хочет урегулировать конфликт, мы уходим оттуда
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Много разговоров о переговорах, прекращения огня и прочей чуши, но власти хохлостана ни чего не решают. Последнее слово будет за бандеровцами, УПА, нациками и т.д. Если их не выдавить в Европу, чтобы они там себе место под солнцем и блага забрали у тех, кто их на это содвинул, они устроят террор как внутри, так и во всем мире и особенно своим покровителям, которые их сдали...
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19 час.
Eduard
На Украине был переворот,там началась Гражданская война,Россия тут не причем.Она позже свои интересы предьявила,но изначально она не причем!
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12 час.
Eduard
Нигде не пишут про Гражданскую войну на Украине! А какая ещё,когда Западная Украина которая скакала на Майдане напала на Восточную Украину?
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12 час.
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