Петербургские приставы приостановили производство по долгам тысяч мобилизованных

Исключением стали участники СВО с долгами по алиментам. За 2023 год судебные приставы Петербурга приостановили порядка 9000 исполнительных производств в отношении мобилизованных, у которых есть просроченные задолженности и неисполненные обязательства.
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