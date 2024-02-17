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Петербургские приставы приостановили производство по долгам тысяч мобилизованных

Исключением стали участники СВО с долгами по алиментам. За 2023 год судебные приставы Петербурга приостановили порядка 9000 исполнительных производств в отношении мобилизованных, у которых есть просроченные задолженности и неисполненные обязательства.

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