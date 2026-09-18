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Царьград

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Шведский аналитик: Россия получит геополитическое преимущество

Шведский аналитик: Россия получит геополитическое преимущество

Шведский аналитик Ларс Берн заявил, что открытие Россией новых месторождений нефти на севере Сибири, транспортируемых через Северный Ледовитый океан, обеспечит Москве значительное геополитическое преимущество и укрепит связи с Китаем.

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