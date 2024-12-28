Утверждены минимальные баллы ЕГЭ на 2025-2026 года

Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало приказ, касающийся минимальных баллов, необходимых для успешной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025/2026 учебном году, сообщает PRIMPRESS.
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