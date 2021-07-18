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Еврочелленджер-2021. Девушки (U20). Россия уступила Франции и заняла 3-е место, Беларусь выиграла у Португалии

Сегодня в турецкой Конье в заключительном матче Еврочелленджера U20 женская молодежная сборная России уступила команде Франции (74:78) и заняли итоговое третье место в группе.

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