Епископ Серафим принял участие в заседании Синода Белорусской Православной Церкви.

13 марта 2025 года Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, принял участие в заседании Синода Белорусской Православной Церкви, которое прошло в Минском епархиальном управлении под председательством Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
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