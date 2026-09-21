Путин обсудит итоги выборов с лидерами фракций Госдумы

Президент Владимир Путин проведет встречу с лидерами фракций Госдумы, чтобы обсудить итоги выборов. Формат мероприятия будет определен позже, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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