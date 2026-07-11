Энди Роддик ответил на критику завершения карьеры Джоковича после поражения на Уимблдоне

Чемпион US Open 2003 года американец Энди Роддик резко ответил на критику в адрес 39-летнего сербского теннисиста Новака Джоковича, призывающей его завершить карьеру после поражения в полуфинале Уимблдона-2026.
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