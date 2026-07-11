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Регионы России

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Энди Роддик ответил на критику завершения карьеры Джоковича после поражения на Уимблдоне

Энди Роддик ответил на критику завершения карьеры Джоковича после поражения на Уимблдоне

Чемпион US Open 2003 года американец Энди Роддик резко ответил на критику в адрес 39-летнего сербского теннисиста Новака Джоковича, призывающей его завершить карьеру после поражения в полуфинале Уимблдона-2026.

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