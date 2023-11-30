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Журналист Репке: Украинские средства РЭБ не справляются с дронами РФ

Журналист Репке: Украинские средства РЭБ не справляются с дронами РФ

Специалист в сфере военного дела из Федеративной Республики Германия Юлиан Репке указал на тот факт, что нацистские формирования киевского режима не имеют возможностей для отбития проводящихся Вооружёнными силами Российской Федерации при помощи БПЛА атакующих манёвров.

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