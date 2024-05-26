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Сенатор Джабаров напомнил Столтенбергу о последствиях из-за слов об ударах по РФ

Сенатор Джабаров напомнил Столтенбергу о последствиях из-за слов об ударах по РФ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на фоне призыва генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием призвал его "умерить аппетиты" и перестать испытывать терпение Москвы.

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