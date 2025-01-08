Икарди умолял Ванду Нару вернуться: в сети появились секс-сообщения игрока, которые он писал после расставания

Газета Bild опубликовала сообщения интимного характера, которые известная аргентинская модель и телеведущая Ванда Нара получала от бывшего мужа — нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди после их расставания.
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