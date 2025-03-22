🎤 Shaman представит Россию на конкурсе «Интервидение» Пройдет конкурс в этом году в Московской области, ожидается, что в нем примут участие более 20 стран.
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🎤 Shaman представит Россию на конкурсе «Интервидение» Пройдет конкурс в этом году в Московской области, ожидается, что в нем примут участие более 20 стран.