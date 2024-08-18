Останки спортсменов захоронят в Санкт-Петербурге в сентябре В России достигли всех договоренностей со Швейцарией по поводу передачи праха двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова на Родину.
Швейцария передаст прах Белоусовой и Протопопова России
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Алатырка
Секундочку. Они себе по моему новую родину нашли, и сознательно уехали туда, где им лучше. Вот пусть там и остаются
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17 час.
Анфиса Иванова
Я тоже не понимаю - пусть даже они тайно не сбежали за бугор, но ОСТАВИЛИ свою страну, которая дала им все возможности достичь большой спортивной славы, заслуженного почета , уважения, любви народа и гордости за них и безбедного существования ! Свою школу классического фигурного катания они не в своей родной стране открыли, а там , где могли получить больше бабла...проторговав своей славой и Родиной! Их останки нашей земле и нафиг не нужны...
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13 час.
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