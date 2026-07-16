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Пещера ядерного короля

Пещера ядерного короля

Комплексный кризис между США и Ираном стремительно углубляется. Белый дом, фактически, отказался от следования букве «исторического меморандума» и теперь угрожает Тегерану «катастрофическими последствиями» за неповиновение.

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