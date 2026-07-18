Why Washington Is Challenging The International Criminal Court Authored by William Brooks via The Epoch Times, Secretary of State Marco Rubio’s recent announcement of a “whole-of-government” campaign to challenge the International Criminal Court (ICC) has generated predictable discourse worldwide.
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