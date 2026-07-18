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Zero Hedge

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Why Washington Is Challenging The International Criminal Court

Why Washington Is Challenging The International Criminal Court

Why Washington Is Challenging The International Criminal Court Authored by William Brooks via The Epoch Times, Secretary of State Marco Rubio’s recent announcement of a “whole-of-government” campaign to challenge the International Criminal Court (ICC) has generated predictable discourse worldwide.

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