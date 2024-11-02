Экс-советник Буша назвал самое слабое звено в альянсе России, Китая и КНДР

Ю

Юрий Зубрин

Ну ,не могут они себя вести иначе,ибо убеждены ,что весь мир "крутиться" вокруг них.Никак не хотят смириться с мыслью,что всё в этом мире меняется ,и ,что другим странам надоели они хуже горькой редьки со своими нравоучениями и с тем ,что суют своё "свиное рыло" во все щели ,в том числе и "половые"!