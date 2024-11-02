Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 693 подписчика

Экс-советник Буша назвал самое слабое звено в альянсе России, Китая и КНДР

Экс-советник Буша назвал самое слабое звено в альянсе России, Китая и КНДР

Хэдли написал, как США, по его мнению, должны вести себя с КитаемНа сайте Foreign Affairs вышла статья советника по национальной безопасности Джорджа Буша-младшего Стивена Хэдли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Ну ,не могут они себя вести иначе,ибо убеждены ,что весь мир &quot;крутиться&quot; вокруг них.Никак не хотят смириться с мыслью,что всё в этом мире меняется ,и ,что другим странам надоели они хуже горькой редьки со своими нравоучениями и с тем ,что суют своё &quot;свиное рыло&quot; во все щели ,в том числе и &quot;половые&quot;!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх