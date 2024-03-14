Презентация Summer Game Fest 2024 начнется 8 июня в 00:00 по московскому времени Сегодня ...

Презентация Summer Game Fest 2024 начнется 8 июня в 00:00 по московскому времениСегодня организаторы мероприятия Summer Game Fest 2024 официально объявили о том, что презентация шоу состоится в ночь с 7 на 8 июня, а если быть точнее – 8 июня в 00:00 по московскому времени.