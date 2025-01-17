Государство возвращает имущество, утраченное в результате сомнительных процессов Некоторые российские олигархи и западные акционеры будут вынуждены вернуть государству ту собственность, которую незаконно захватили в девяностые годы прошлого века.
«Большой хапок» девяностых - срока давности не имеет. Предприятия олигархов начнут национализировать
Комментарии
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Сергей Алексеев
Хочу напомнить, что далеко не все приватизированные предприятия приватизировали с через ваучеры, большинство не участвовало в той приватизации, а были просто проданы за гроши нужным людям.
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19 час.
Владимир Елкин
Проверку законности и национализацию присвоенной собственности поддерживаю! А с ваучерами тоже большинство народа пролетело: я все ваучеры семьи (8 ваучеров) вложил в акции действующего автозавода в Тольятти, который тогда назывался ОАО"AVVA", а в 2001 году был преобразован в ПАО "АвтоВАЗ". На сегодня эти акции по каким-то причинам без моего ведома переданы во Внебанковскую кредитную организацию "Национальный расчетный депозитарий", который никаких справок никому не дает. Обращение в МВД, как всегда, ни к чему не привело! Думаю, что кто-то из акционеров данного ПАО хорошо поимел на присвоении этих акций...я имею ввиду не только мои!
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11 час.
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