«Большой хапок» девяностых - срока давности не имеет. Предприятия олигархов начнут национализировать

Хочу напомнить, что далеко не все приватизированные предприятия приватизировали с через ваучеры, большинство не участвовало в той приватизации, а были просто проданы за гроши нужным людям.

Владимир Елкин

Проверку законности и национализацию присвоенной собственности поддерживаю! А с ваучерами тоже большинство народа пролетело: я все ваучеры семьи (8 ваучеров) вложил в акции действующего автозавода в Тольятти, который тогда назывался ОАО"AVVA", а в 2001 году был преобразован в ПАО "АвтоВАЗ". На сегодня эти акции по каким-то причинам без моего ведома переданы во Внебанковскую кредитную организацию "Национальный расчетный депозитарий", который никаких справок никому не дает. Обращение в МВД, как всегда, ни к чему не привело! Думаю, что кто-то из акционеров данного ПАО хорошо поимел на присвоении этих акций...я имею ввиду не только мои!