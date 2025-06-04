Азербайджан начал военное сотрудничество с НАТО

Вооруженные силы (ВС) Азербайджана провели совместный с НАТО тренинг в рамках «Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству» между Минобороны республики и североатлантическим альянсом в 2025 году.
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