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Хадльгримссон считает, что Ирландии и Израилю не стоит больше играть: «УЕФА должен вмешаться. Я бы не хотел, чтобы какой-то сборной пришлось пережить то же, что нам за эти 2 недели»

Главный тренер сборной Ирландии Хеймир Хадльгримссон призвал УЕФА разводить его команду и сборную Израиля при жеребьевке будущих турниров после двух матчей.

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