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Царьград

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Абхазия стремится к расширению сотрудничества на евразийском пространстве

Абхазия стремится к расширению сотрудничества на евразийском пространстве

Абхазия нацелена на сотрудничество в евразийском пространстве, заявил глава МИД Олег Барциц. Республика стремится к партнерским отношениям с традиционно близкими странами, готова развиваться в разных форматах на фоне планов Евразийского экономического союза.

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