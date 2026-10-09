Эксперт Балашов: красная икра может подорожать до 35 тысяч рублей за кг

Килограмм красной икры в предновогоднюю неделю может стоить до 35 тысяч рублей. Об этом 360.ru сообщил руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.
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