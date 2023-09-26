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Благотворительный фонд «Дети наши» призывает помогать родителям сохранить ребенка: «Любая семья лучше детского дома»

Благотворительный фонд «Дети наши», организовавший кампанию «Дети должны расти в семье!», разъяснил, к каким последствиям приводит решение родителей отдать сыновей и дочерей в детские дома.

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