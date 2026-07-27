Зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) и право на компенсацию: что изменил новый Обзор Верховного Суда

1 июля 2026 года Президиум Верховного Суда утвердил Тематический обзор№ 13/2026 «О судебной практике по делам, связанным с самовольным строительством», который систематизировал правовые позиции по одному из самых острых вопросов современного гражданского оборота, а именно судьбе объектов, возведенных с нарушением градостроительных ограничений.