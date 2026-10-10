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«Разворот над Вашингтоном» — чего добивается Зеленский?

«Разворот над Вашингтоном» — чего добивается Зеленский?

Сделку по дизелю Зеленский встретил громкой обидой. Назвал ее «инвестицией в войну» и «очевидной слабостью», сказал, что украинскую команду в Майами используют «как ширму», а Axios пожаловался: «Выглядит как подарок Путину на день рождения».

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