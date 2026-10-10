Сделку по дизелю Зеленский встретил громкой обидой. Назвал ее «инвестицией в войну» и «очевидной слабостью», сказал, что украинскую команду в Майами используют «как ширму», а Axios пожаловался: «Выглядит как подарок Путину на день рождения».