Сделку по дизелю Зеленский встретил громкой обидой. Назвал ее «инвестицией в войну» и «очевидной слабостью», сказал, что украинскую команду в Майами используют «как ширму», а Axios пожаловался: «Выглядит как подарок Путину на день рождения».
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