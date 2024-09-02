В Сестрорецке завершили благоустройство Северного пляжа

Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» завершено благоустройство Северного пляжа в Сестрорецке.
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