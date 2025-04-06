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Politico: добыча ископаемых на Украине в рамках сделки может занять десятилетия

Politico: добыча ископаемых на Украине в рамках сделки может занять десятилетия

Добыча полезных ископаемых на Украине в рамках сделки с Соединенными Штатами потребует миллиарды вложений и может занять десятилетия, что далеко не соответствует срокам, на которые, скорее всего, рассчитывал американский лидер Дональд Трамп.

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