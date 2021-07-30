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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 31 июля 2021 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 31 июля 2021 года

Энергетический прогноз на тридцать первое число седьмого месяца две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1273 =Внешний Мир – это всего лишь отражение вашего сердца, а если вы наполните его Любовью, то везде будете чувствовать Любовь = Главное, когда достигнута непоколебимость моральной устойчивости, она устраняет все помехи на Пути к спасению = "Голова поедает хвост" - это означает, что Дух работает над Материей, чтобы быть способным проявиться через неё = Если человек наведёт порядок в своём внутреннем Мире, то физическому телу ничего не остаётся, как пойти за Духовным =Заземлиться — любить тех людей, которые рядом, то Пространство, где живёшь: жить - не ждать идеальных условий! =Каждый получает по своим заслугам.

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Ольга
Благодарю !🙏
Сергей
БЛАГОДАРЮ!
Irina Karamysheva (Карамышева)
БЛАГОДАРЮ! ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ ФРАЗА: "Каждый получает по своим заслугам. Не допускайте проблемы в свою Душу, в свои мысли, тогда проблема не достигнет вашего тела".

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