ЭНЕРГИЯ ДНЯ 31 июля 2021 года

Энергетический прогноз на тридцать первое число седьмого месяца две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1273 =Внешний Мир – это всего лишь отражение вашего сердца, а если вы наполните его Любовью, то везде будете чувствовать Любовь = Главное, когда достигнута непоколебимость моральной устойчивости, она устраняет все помехи на Пути к спасению = "Голова поедает хвост" - это означает, что Дух работает над Материей, чтобы быть способным проявиться через неё = Если человек наведёт порядок в своём внутреннем Мире, то физическому телу ничего не остаётся, как пойти за Духовным =Заземлиться — любить тех людей, которые рядом, то Пространство, где живёшь: жить - не ждать идеальных условий! =Каждый получает по своим заслугам.