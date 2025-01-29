С жильцов многоквартирных домов перестанут взимать плату за ускорение капремонта

В Госдуме предложили внести поправки в Жилищный кодекс, согласно которым ускоренное техобследование состояния многоквартирного дома, а, значит, и вероятное проведение капремонта будет проходить раз в пять лет за счет уже оплаченных жильцами на капитальный ремонт денег.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии