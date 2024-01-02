Минутка безопасности вместе с БГРОЧС.

В рамках проведения Недели безопасности в ГУО ´Детский сад № 84 г. Бобруйска´ 6 декабря для проведения профилактической работы с сотрудниками учреждения был приглашен инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью БГРОЧС Аверченко Кирилл Андреевич, который ознакомил присутствующих с самыми распространенными причинами возникновения .