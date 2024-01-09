Каллас: Эстония будет отправлять Украине 0,25% своего ВВП

Эстонский премьер Кая Каллас заявила, что в ближайшие четыре года ее государство планирует продолжать помогать Украине, предоставляя военную поддержку в размере 0,25% от собственного внутреннего валового продукта.
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